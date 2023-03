Rabiot: «Il rinnovo con la Juve? Nel calcio di oggi non si sa cosa succederà...»

Adrien Rabiot, centrocampista della Juventus, ha parlato a Le Figaro del suo eventuale rinnovo di contratto con i bianconeri

RINNOVO JUVE – «Il rinnovo con la Juve? In Italia mi trovo bene, mi sento in costante crescita. Nel calcio di oggi non si può dire cosa succederà. Sono onesto, al momento non so nulla. Si vedrà tra qualche mese. Il calcio e la sfida sportiva rimangono gli elementi più importanti nella mia scelta».

TORNARE AL PSG – «Non bisogna precludersi niente, tengo le porte aperte. Ma il PSG è stato una fase della mia vita, sono passato ad altro, ora sono in Italia da quattro anni e in campo e nella mia vita tutto va per il meglio».