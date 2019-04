Racing campione e un tifoso fa festa con il teschio di suo nonno – FOTO

Il Racing Club ha vinto il titolo in Argentina, un tifoso ha voluto far partecipare ai festeggiamenti anche il nonno deceduto, portando il teschio

Il Racing Club è tornato a trionfare in Superliga per la 18esima volta nella sua storia, dopo il pareggio ottenuto ieri notte contro il Tigre. Un titolo che non arrivava dal 2014, con Milito in campo. Dopo cinque anni il Racing vince nuovamente il campionato, con l’ex nerazzurro in tribuna.

Ma non è questa la notizia di giornata. Bensì Gabriel Aranda il tifoso del Racing che si è presentato con il teschio di un cranio in mano. Si tratta del teschio di suo nonno, Valentin Aguilera. Nessun pesce d’Aprile. Questo tifoso ha voluto far “vivere”, in qualche modo, anche al nonno deceduto la festa per la vittoria della Superliga del Racing. Solo in Sudamerica possono accadere queste cose.