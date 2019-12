Radu: «Con questo carattere possiamo battere chiunque» – VIDEO

Stefan Radu ha parlato al termine della gara contro la Juventus: ecco le parole del difensore della Lazio dopo la vittoria – VIDEO

(Jessica Reatini, inviata all’Olimpico) – Stefan Radu guarda avnanti. Il difensore della Lazio analizza la vittoria contro la Juventus. Ecco le sue parole.

«Sinceramente con il carattere che ha dimostrato ultimamente la squadra possiamo vincere con chiunque. Dove possiamo arrivare? Non lo so, lavoriamo a testa bassa per ottenere almeno la qualificazione in Champions League. Il gruppo è molto unito e fa la differenza. Classifica? Siamo là».