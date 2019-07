Radu, Genoa: «Ecco chi devo ringraziare per essere migliorato così tanto»

Radu non vede l’ora di tornare a difendere i pali della porta del Genoa: ecco le parole dell’estremo difensore rumeno

Radu è pronto a una nuova stagione con la maglia del Genoa dopo le brillanti prestazioni dello scorso anno.

Ecco le sue parole riportate dal sito ufficiale del Genoa: «Se lo scorso anno sono migliorato tantissimo tecnicamente, lo devo al lavoro con i preparatori Scarpi e Raggio. Il mister per prima cosa è una grande persona, in campo sa cosa fare e il modo per ottenerlo. Vogliamo divertirci insieme ai tifosi».