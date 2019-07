Radu Lazio, avanti insieme: il difensore in ritiro ad Auronzo di Cadore dopo aver chiarito con la società

Radu e la Lazio avanti insieme. Ancora. Nonostante tutto. Perché tra poche ore il difensore romeno raggiungerà il resto del gruppo nel ritiro di Auronzo di Cadore.

Decisive, in questo senso, le scuse recapitate dal giocatore a Tare per il suo comportamento. Lo strappo con il club è stato ricucito, per la gioia innanzitutto di Simone Inzaghi.