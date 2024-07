Rafa Marin Napoli, UFFICIALE: il comunicato

Il Napoli scatenato sul calciomercato: dopo l’annuncio di Leonardo Spinazzola, i partenopei hanno annunciato anche Rafa Marin. Di seguito il comunicato del club e il tweet di Aurelio De Laurentiis.

Rafa is proud to be one of us!

💙 #ForzaNapoliSempre | #ProudToBeNapoli | #WelcomeRafaMarín pic.twitter.com/htiFb7A9nD

— Official SSC Napoli (@sscnapoli) July 10, 2024