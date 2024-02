Rambaudi frena l'entusiasmo della Lazio: «Mi aspettavo...»

Roberto Rambaudi, ex attaccante della Lazio, ai microfoni di Notizie.com ha parlato del momento dei biancocelesti

LAZIO – «E’ bastata la sconfitta con l’Inter in Supercoppa per minare qualche certezza in più e queste cose qui non devono accadere. La vittoria di Cagliari va presa con le molle prima di dire che la Lazio si è ripresa, troppi alti e bassi. Mi aspettavo un po’ di più nei concetti di gioco, ma anche nell’avere un piano B che non mi sembra di aver notato».