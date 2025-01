Ranieri rammaricato: «Peccato subire goal così. Io penso che la Roma abbia capito questo dalla sconfitta»

Claudio Ranieri, allenatore della Roma, ha voluto rilasciare queste dichiarazioni dopo la sconfitta contro l’AZ in Europa League

A Sky Sport, l’allenatore della Roma Claudio Ranieri, ha voluto rilasciare qualche dichiarazione sulla sconfitta contro l’AZ.

LE PAROLE – «È un peccato subire gol in quella maniera, su un fallo laterale, è roba da non credere. Purtroppo succede e non deve succedere. La squadra l’aveva detto alla vigilia, sembrava un messaggio a loro di attenzione che ripartano veloci, non dobbiamo subire le loro transizioni. Si dovrà mettere il cuore in trullare rigore e entro alla fine sono in sei i giocatori dell’AZ, sono quattro che rimangono dietro, ma alla fine è un gol con una modalità purtroppo che la Roma ha già vista tante volte, soprattutto in trasferta. Siamo fatti così, siamo fatti male. Evidentemente non siamo furbi, intelligenti, scaltri e facciamo degli errori veramente incredibili. se c’è una qualità di questa squadra è che quando arriviamo lì entriamo in tre, quattro, cinque e stavolta giravamo, facevamo e poi dopo non riuscivamo a concludere bene in porta. È stato un peccato veramente perché la partita c’era tutta, l’avevano fatta, l’avevano giocata, l’avevano giocata bene, però adesso vai a raccontare che hai perso 1-0»