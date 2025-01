Hummels chiaro: «Noi vogliamo vincere contro il Francoforte. La Roma deve continuare su quella strada»

Hummels, difensore della Roma, ha parlato in conferenza stampa della partita contro il Francoforte d’Europa League

LE PAROLE – «L’Eintrach è una squadra che conosco bene, capace di organizzarsi in campo. Giocano con molti automatismi. I giocatori li conosco molto bene, molti sono miei amici. Questa terza posizione in Bundesliga è meglio del previsto, ma non è una sorpresa. E’ una squadra molto forte. Stiamo facendo di continuo passi in avanti. Abbiamo ottenuto risultati guadagnando punti con Milan e Tottenham. Si tratta di un processo che ha una certa continuità. Da quando è arrivato il mister stiamo mostrando l’avvio di un chiaro percorso di miglioramento. Sono felice se la squadra va bene. Ma in generale è un club di alto livello. Mi trovo bene da un punto sportivo e personale. Sto qui molto volentieri, e sto bene anche in questa città»