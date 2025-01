Ranieri: «Roma, hai fatto una grande prova di maturità. Hummels? Grande giocatore ed è un riferimento per quel motivo» - Calcio News 24

Claudio Ranieri, allenatore della Roma, ha voluto rilasciare queste dichiarazioni dopo la vittoria contro il Francoforte in Europa League

A Sky Sport, l’allenatore della Roma Claudio Ranieri, ha voluto rilasciare qualche dichiarazione sulla vittoria contro il Francoforte.

LE PAROLE – «Quando ci sono queste grandi partite i grandi giocatori si vedono. Quando hai giocatori che hanno fatto partite mondiali, che sono campioni del mondo, sono loro che prendono per mano la squadra. Dietro siamo stati molto attenti, avevamo paura delle loro ripartenze. siamo stati bravi, i ragazzi sono stati bravi, hanno fatto girare palla come avevo chiesto. Grande vittoria. Guardo le cose secondo il mio punto di vista. Angelino e Hummels sono abituati a giocare in quelle zone, poi Hummels l’ho sempre stimato. Giocatore immenso, l’uomo è un punto di riferimento per tutti i compagni. Gli ho detto che deve restare qua il prossimo anno, anche se giocherà poco, perché è un esempio ed è importante. Per come si allena è troppo importante»