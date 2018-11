Oggi Claudio Ranieri è diventato ufficialmente il nuovo allenatore del Fulham. L’ennesima prova impossibile da “aggiustatore”

Nel giorno della sua presentazione come nuovo allenatore del Fulham, Claudio Ranieri è tornato a parlare dopo la sua esperienza al Leicester. Per lui si prospetta l’ennesima prova impossibile dopo i numerosi miracoli di cui si è reso protagonista, ultimo dei quali lo storico successo in Premier con le Foxes. Miracoli che gli sono valsi il soprannome di aggiustatore e che hanno spinto il presidente del Fulham a puntare su di lui.

Ecco le sue parole in conferenza stampa: «Io sono un allenatore che lavora come tutti, non faccio miracoli. Voglio spirito combattivo. Ricordo quando, nel 2007, presi in mano il Parma a febbraio nelle stesse condizioni di classifica e alla fine ci salvammo. I problemi in difesa? Per noi italiani è importante mantenere la porta inviolata. Cosa prometto se non subiamo gol? Pizza per tutti non è sufficiente, meglio andare tutti da McDonald’s!» il tecnico romano ha dato spettacolo ancora una volta, come spesso è accaduto in passato. L’ultimo episodio in ordine di tempo lo ricordano tutti, durante la conferenza stampa divenuta poi memorabile per l’incontenibile euforia dimostrata dall’allenatore per la conquista della Champions con il Leicester.