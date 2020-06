Ranieri: «La Roma ha le carte in regola »

Claudio Ranieri, allenatore della Sampdoria, torna a parlare della Roma in una lunga intervista a Il Corriere dello Sport. Ecco le sue parole

«Cosa è rimasto della mia Roma? Niente, è tutto merito di Fonseca. Mi piace la Roma, come si muove in campo, come pressa. Fonseca l’ho conosciuto qualche tempo dopo in una riunione, non ricordo dove. Gli ho fatto i complimenti. La Champions? Roma ha le carte in regola per farcela, questa ripresa è un’incognita per tutte le squadre, non è un campionato normale».