Ranieri Roma, il tecnico è sbarcato nella Capitale! 300 tifosi lo hanno accolto con cori e applausi

Ranieri Roma, il tecnico ex Cagliari è sbarcato nella Capitale! Ben 300 tifosi lo hanno accolto con cori e applausi

L’ex allenatore del Cagliari, Claudio Ranieri è sbarcato pochi minuti fa a Roma. Il prossimo tecnico giallorosso, dopo l’incontro a Londra per incontrare i Friedkin, ha trovato gli accordi con la società per raccogliere l’eredità dell’ormai ex tecnico Ivan Juric e della bandiera Daniele De Rossi e per cercare di risollevare le sorti della squadra che non vive un momento facile.

All’aeroporto di Fiumicino, oltre al direttore sportivo Ghisolfi, lo hanno accolto circa 300 tifosi che lo hanno salutato con tanti cori e molti applausi. Sorridente ed emozionato il tecnico che è stato portato dalla scorta presente all’esterno dello scalo della Capitale dalle forze dell’ordine. Nessuna parola per il tecnico, che domani pomeriggio sarà a Trigoria per dirigere il primo allenamento della sua nuova squadra. Comincia una nuova era a Roma.