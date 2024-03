Raphinha, dall’Arabia pronta un’offerta monstre per il brasiliano

Raphinha potrebbe essere il prossimo sacrificio in casa Barcellona dovesse arrivare un’offerta importante dall’Arabia Saudita

È il grande desiderio, non sportivo, ma finanziario ed economico, che sperano si realizzi al Barca: che l’Al Hilal finisca per offrire i 100 milioni di euro, variabili comprese nel prossimo mercato. Una cifra innegabile per la squadra del Barca per ripulire i loro conti malconci e che permetterebbe loro di non vendere altri grandi asset come De Jong o Araújo.