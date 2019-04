L’ex difensore bianconero Lilian Thuram non le manda a dire dopo gli episodi razzisti di Cagliari-Juventus: il francese si scaglia duramente contro Leonardo Bonucci

Il caso dei cori razzisti di Cagliari-Juventus all’indirizzo di Blaise Matuidi e Moise Kean si prende la scena non soltanto in Italia, dove se ne discute ampiamente, ma pure in Europa. Ieri per esempio l’ex centrocampista del Manchester City Yaya Touré ha duramente attaccato Leonardo Bonucci, colpevole di non aver del tutto condannato i cori nei confronti dei compagni di squadra in bianconero addossando parte della responsabilità al giovane Kean, reo a sua volta di aver provocato la curva sarda. Lo stesso stamane ha fatto anche un ex juventino, Lilian Thuram, da anni ormai attivo contro il razzismo nel calcio, tramite le pagine de Le Parisien.

«Kean dovrebbe essere fiero del proprio colore nelle avversità, come dovrebbero fare tutti di fronte a persone come Bonucci, che al contrario vorrebbero che quelli come Kean si rassegnassero – le parole di Thuram – . Bonucci ha detto qualcosa che molti pensano: i neri si meritano ciò che gli capita. La domanda giusta da fargli però sarebbe: cosa ha fatto Kean per meritarsi tanto disprezzo? Bonucci non dice mai ai tifosi che hanno torto, dice però che Kean se l’è cercata. È lo stesso di quando vedi una donna stuprata e c’è gente che parla di come era vestita: per colpa di gente così le cose non vanno avanti». Thuram ha poi aggiunto che la Juve avrebbe dovuto lasciare il campo contro il Cagliari, prima di chiudere: «Bonucci non è stupido, ma ha una certa idea di società e i suoi propositi sono vergognosi. Sul razzismo bisogna essere chiari: questi “buuu” rappresentano il disprezzo verso le persone di colore, bambini compresi. Kean e le persone come lui dovrebbero essere fieri di fronte a quelli come Bonucci che vorrebbero che curvassero le schiena».