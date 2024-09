RB Lipsia: le nuove divise sono un omaggio a un monumento locale - Calcio News 24

L’RB Lipsia, ossia RasenBallsport Leipzig, ha finalmente annunciato le nuove divise per gli incontri di casa della stagione 2024/25: sono ispirate al Paulinum, un edificio unico che si trova in Augustusplatz, nonché monumento importante della città.

Secondo il comunicato stampa della Puma, casa produttrice della divisa dei Red Bull, il monumento caratteristico di Lipsia in Augustusplatz è un simbolo impareggiabile dell’integrazione tra il nuovo e l’antico. Il design delle casacche riprende, sia pur in modo astratto, le vetrate presenti sull’enorme facciata dell’edificio.

Maniche e colletto riprendono il colore del marchio Puma che si trova sulla destra del torace: il rosso Puma. Sulla sinistra si trova invece il simbolo della squadra, mentre la parte anteriore della maglia è dominata dal logo dello sponsor, appunto la Red Bull.

Sulla schiena, si può intravedere il nome della squadra, RB Leipzig, sempre in rosso, con uno slogan davvero entusiasmante: “Nulla è impossibile”.

L’andamento del team negli ultimi anni

I rossi di Lipsia vengono soprannominati Red Bull Lipsia, tanto che, finalmente, il nome si è materializzato con la sponsorizzazione della multinazionale degli energy drink. Da anni, l’RB è una presenza dominante nella Bundesliga tedesca, tanto da arrivare sempre a competere tra i migliori nella Champions League.

Dalla promozione, avvenuta nel 2016, i rossi si sono piazzati sempre tra le prime dieci squadre, conquistando il secondo posto in ben due occasioni: il 2021 e il 2017. Nella scorsa stagione, oltre a conquistare un’ulteriore qualificazione alla Champions, ha vissuto un finale di stagione mozzafiato, con undici partite senza sconfitte, quasi eguagliando il record detenuto dal Bayer Leverkusen.

Gli sponsor e le collaborazioni del team

Oltre allo sponsor principale, le prestazioni del club hanno attirato l’attenzione di molte società, dando il via a numerose collaborazioni con marchi importanti in vari ambiti: scommesse, immobili, finanza, catering e casino online.

Dopo anni di sponsorizzazione da parte di Nike, l’RB Lipsia ha trovato un accordo multimilionario con la Red Bull, una partnership annunciata da anni dal soprannome del club che finalmente si è concretizzata. Una collaborazione il cui valore viene calcolato su cifre esorbitanti di quasi 40 milioni di euro l’anno. Ovviamente è l’introito maggiore per il club, che ha sottoscritto un contratto decennale anche con la Puma, nuovo fornitore ufficiale delle divise.

Quest’ultimo accordo avrebbe un valore stimato di oltre 100 milioni di euro, almeno secondo Sky Sport Germania. Il club dovrebbe trarre numerosi vantaggi dal contratto decennale, con benefici vari che porterebbero l’utile annuo a circa 15 milioni solo grazie a Puma. Un bel salto in avanti rispetto al precedente contratto con Nike, che aveva portato nelle casse del club una cifra di circa 60 milioni in dieci anni.

I rossi di Lipsia non saranno gli unici a beneficiare dei servizi della multinazionale di design, che ha sottoscritto contratti anche con altre squadre in Bundesliga: Borussia Dortmund, Borussia Mönchengladbach, FC Heidenheim.

Tornando a Lipsia, Puma produrrà le casacche della prima squadra maschine e femminile, ma anche delle giovanili, della scuola di calcio e dei team digitali. Inoltre, si è assicurata una serie di diritti pubblicitari nella Red Bull Arena, come gli annunci nel giorno del match, ma anche gli annunci dell’accademia calcio RB Leipzig, varie attivazioni digitali, per non parlare del merchandising.

La divisa e il Paulinum: un connubio cittadino

Tornando a Lipsia e alle nuove divise, l’ispirazione è tratta come si diceva dall’edificio sede dell’università, il Paulinum, uno dei monumenti storici e architettonici cittadini, anche grazie al recente restauro da parte dell’architetto olandese Erik van Egeraat del sito dell’a chiesa gotica distrutta nel 1968 dal regime (Lipsia si trovava nella Germania Est).

Nel Paulinum si alternano attività accademiche e religiose, con la chiesa universitaria e gli auditorium, che possono essere combinati oppure utilizzati come spazi separati. La struttura dell’edificio ricorda quella dell’antica chiesa, ma è stata decorata con molte pareti in vetro, enormi superfici che lasciano passare la luce del giorno, creando un’unione artistica tra le varie sezioni.

In onore della chiesa originale, la facciata è stata progettata con uno stile simil-gotico che richiama la vecchia chiesa del collegio, anch’esso attinente alla chiesa dell’università. Per tutti i fan del club e gli abitanti di Lipsia, l’ispirazione è una forma di celebrazione dell’identità cittadina di Lipsia.

La reazione dei fan alla nuova divisa Puma

Dopo l’annuncio della nuova divisa per la stagione 2024/25, con un video di 45 secondi su X, molti fan hanno commentato sui social con reazioni contrastanti, sia sul design, sia sui colori scelti. Qualcuno ha postato un “Adorabile”, qualcun altro invece “Bel video, divisa un po’ meno, sempre semplice in casa, ma allora tanto valeva il bianco, oppure qualcosa di totalmente diverso”. Insomma, la classica sincerità tedesca.

Al di là della divisa, i conti si faranno poi quando la squadra entra in campo, a partire dall’incontro con il VfL Bochum per la prima giornata di Bundesliga in programma per il 24 agosto.