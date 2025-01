Real Madrid, Ancelotti cambia tutto dopo il flop in Supercoppa? Mai più con tutti i big in campo

Real Madrid, Carlo Ancelotti rivoluziona la squadra dopo la cinquina subita dal Barcellona in Supercoppa di Spagna

Dopo la pesante sconfitta in Supercoppa di Spagna Carlo Ancelotti è al lavoro per rimettere a posto il Real Madrid. Dopo i cinque gol subiti dal Barcellona – seguiti dal poker subito in Liga nel primo Clasico – ha deciso di dare nuovo equilibrio alla squadra.

Come riportato dal giornalista Mario Cortegana, nelle prossime partite non si dovrebbero vedere più partire Vinicius, Mbappé, Rodrygo e Bellingham fin dal primo minuto insieme in campo.