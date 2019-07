Real Madrid, Bale assente in Audi Cup: la spiegazione di Zidane – VIDEO

Dopo gli impegni in Audi Cup, il tecnico del Real Madrid Zidane rivela i motivi dell’assenza di Gareth Bale – VIDEO

Zinedine Zidane aveva escluso Gareth Bale dagli impegni del Real Madrid in Audi Cup.

Il tecnico dei Blancos ha spiegato: «Non è partito perché non sentiva, non voleva, non stava bene».

Bale, per ingannare l’attesa del ritorno dei compagni, si sarebbe dedicato al golf, come spiega El Confidencial.