Real Madrid, Casemiro: l’importanza del brasiliano in numeri

Casemiro è uno dei più importanti equilibratori del campionato. Il brasiliano recupera una grande mole di palloni

Uno degli elementi più degni di nota nella stagione del Real Madrid è stata l’esplosione di Federico Valverde. Nonostante lo strepitoso rendimento dell’uruguagio, Zidane non ha mai rinunciato a Casemiro, che davanti alla difesa è una fonte di equilibrio imprescindibile per il Real Madrid.

Il brasiliano ha numeri strepitosi in fase difensiva, tra i primissimi di tutta la Liga. Vince 3.4 contrasti ogni 90′ ed effettua ben 2.1 intercetti per 90′ (in entrambi i casi, settimo dato del campionato). Contro il Clasico, per esempio, ha disputato una prestazione sublime su Messi.