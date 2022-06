Real Madrid, c’è Gabriel Jesus per Ancelotti: sfida lanciata all’Arsenal

Anche il Real Madrid è sulle tracce di Gabriel Jesus per l’attacco. I Blancos sono pronti a sfidare l’Arsenal per l’attaccante del City

Come riportato dal Sun, Gabriel Jesus è stato messo sul mercato dal Manchester City dopo l’arrivo di Erling Haaland. Il brasiliano è da diverso tempo nel mirino dell’Arsenal che, però, deve guardarsi bene dalla concorrenza.

Nelle ultime ore, infatti, anche il Real Madrid si sarebbe messo in moto per regalare il giocatore ad Ancelotti, cercando di smaltire così la delusione per il mancato arrivo di Mbappé.