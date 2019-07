Real Madrid, Vazquez e Ceballos verso la Premier League

Real Madrid, arriva il tempo delle cessioni: Dani Ceballos e Lucas Vazquez diretti verso la Premier League. Ecco dove potrebbero andare

Il Real Madrid, dopo il faraonico mercato in entrata, sta cercando di piazzare alcune cessioni importanti. Una tra tutte quella di Gareth Bale, tagliato pubblicamente da Zidane.

Non solo però. Secondo quanto riportato da As, Lucas Vazquez e Dani Ceballos sarebbero diretti entrambi in Premier League. Per il quotidiano spagnolo continueranno ad essere compagni di squadra, accasandosi entrambi all’Arsenal.