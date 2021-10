Real Madrid, deciso il futuro di Marcelo: ecco dove giocherà il brasiliano

Ormai è chiaro: Marcelo lascerà il Real Madrid. Deciso dove giocherà il terzino brasiliano dopo l’addio ai Blancos

Secondo quanto riferito da TNT Sports, Marcelo lascerà il Real Madrid al termine della stagione. Si vocifera un possibile ritorno in Brasile del terzino, con la Fluminense interessata a riportarlo in patria.

Marcelo, però, avrebbe espresso il desiderio di rimanere in Europa, cercando così una nuova sfida prestigiosa. Il 33enne potrà accordarsi con un altro club a parametro zero, essendo a scadenza di contratto: la Juve è stato accostata a lui in passato, da capire chi la spunterà nella corsa al terzino