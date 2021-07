Real Madrid e Atletico offrono poco per Lautaro: l’Inter chiede di più

Calciomercato Inter: Real Madrid e Atletico Madrid non si sono spinti troppo in là per Lautaro Martinez, i nerazzurri chiedono molto di più

L’Inter vuole ripartire dalla Lu-La. A meno di offerte irrinunciabili, la società nerazzurra ha garantito al nuovo allenatore Simone Inzaghi che i due attaccanti non si toccano. Come spiega Tuttosport.

Lautaro Martinez viene definito non sul mercato, ma la situazione economica del club nerazzurro è nota da tempo così come le “lune” del nuovo agente dell’argentino. Lautaro rimane un nome da tenere presente sul mercato nei prossimi 40 giorni, soprattutto se qualche big spagnola dovesse trovarsi nella situazione di poter investire su un attaccante. I sondaggi arrivati da Real e Atletico a inizio estate si attestavano sui 40 milioni, pochi, pochissimi per convincere l’Inter a sedersi a parlare, visto che Lautaro viene valutato 80-90 milioni.