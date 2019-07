Real Madrid, l’incredibile parabola di Bale. Ora è un esubero

Real Madrid, Gareth Bale è adesso un esubero. L’incredibile parabola del gallese a partire dalla doppietta in finale Champions

«Prima lo vendiamo meglio è per tutti». È quanto detto da Zidane in riferimento a Gareth Bale. Parole che scaricano definitivamente il gallese e che culminano un anno solare a dir poco orrido. Paradossale, ma dopo la doppietta nella finale di Champions del 2018 contro il Liverpool è iniziata una netta discesa. Gli allenatori accorsi, ovvero Lopetegui e Solari, non l’hanno mai preso realmente in considerazione.

Cosa che ha fatto anche lo stesso Zidane non appena è tornato a sedersi sulla panchina Blancos. Una caduta a peso morto, libera, senza nessun freno. È quella che Bale sta vivendo e che, a questo punto, spera possa finire presto. Il club misterioso che lo sta trattando citato dall’allenatore francese è solo in attesa di venir fuori definitivamente. Poi quest’agonia per l’attaccante potrà finalmente terminare.