Real, City e Chelsea fuori dalla Champions? La risposta di Florentino

Nel corso della lunga intervista rilasciata a El Chiringuito, Florentino Perez ha parlato della possibile esclusione di Real Madrid, Manchester City e Chelsea dalla Champions League

Passaggio saliente nell’intervista di Florentino Perez a El Chiringuito è stata l’opinione sulla possibile esclusione di Real Madrid, Manchester City e Chelsea dalla Champions League, come richiesto espressamente dalla UEFA. Il presidente delle Merengues ha così però bollato la vicenda: «Real Madrid, Chelsea e Manchester City non saranno banditi dalla Champions League. Nessuno sarà bandito dalla Champions League o dai campionati nazionali. 100%, ne sono sicuro. Impossibile. Le squadre impegnate ora nelle coppe europee non saranno estromesse, lo posso assicurare al 100%. Il Real Madrid e altri club di SuperLeague non saranno esclusi da questa Champions League 2020/2021. Non succederà, la legge ci protegge. Questo è impossibile».

Discorso assolutamente simile sull’esclusione dei giocatori dalle competizioni per nazionali: «Giocatori banditi dalle competizioni internazionali e dalle Nazionali secondo la UEFA? Non preoccuparti, non succederà. Non saranno banditi da queste se si uniscono alla Super League».