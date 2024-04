Real Madrid Manchester City: i candidati per fermare Haaland

Si avvicina la gara di Champions League tra Real Madrid Manchester CIty. Ecco la chiave per fermare l’asso norvegese

La sfida di Champions League con il Manchester City si sta avvicinando e in casa Real Madrid il pensiero corre a come fermare Haaland (anche, se dopo la tripletta di ieri in Premier di Phil Foden, i pericoli sono anche altri…).

Carvajal a destra e Mendy a sinistra sono sicuri del posto, salvo complicazioni a oggi non previste. É il centro della difesa che fa pensare Carlo Ancelotti. Rudiger non è in discussione. Le opzioni sono le seguenti, tre maglie per un posto: Militao, Tchaoumeni e Nacho.