Real Madrid City, show al Bernabeu: 6 gol contro ogni previsione

Pareggio spettacolare tra Real Madrid e Manchester City: un gioco di sorpassi e contro sorpassi nei 90 minuti che rimanda ogni tipo di discorso al ritorno all’Ethiad, per altri 90′ – e forse più – di calcio al suo massimo livello.

+4.5 – There were six goals scored between Real Madrid and Manchester City, despite the combined xG in the match being just 1.5 – the biggest differential in any of the 114 games in the UEFA Champions League this season. Precision. pic.twitter.com/6hV3qGV1jF

— OptaJoe (@OptaJoe) April 9, 2024