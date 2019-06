Real Madrid, Mendy: «Un onore essere nel più grande club del mondo»

Il Real Madrid presenta Ferland Mendy. Il terzino sinistro ha parlato oggi in conferenza stampa: le ultime

Ferland Mendy è stato l’ennesimo colpo di questo pazzo mercato del Real Madrid. Il club spagnolo è tornato a spendere, investendo già 300 milioni di euro (e le spese non sono finite).

L’ex giocatore del Lione ha parlato così in conferenza stampa: «E’ un onore essere qui, nel più grande club del mondo. Ringrazio il presidente Florentino Perez per la sua fiducia. Grazie al club per avermi scelto».