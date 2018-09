Real Madrid, Modric: «Il Mondiale mi ha esaurito, ma adesso sto meglio»

Il centrocampista del Real Madrid, Luka Modric, ha parlato, dopo il match contro la Roma, del suo stato attuale di forma calato a seguito del Mondiale

Luka Modric, obiettivo di mercato dell’Inter che lo ha seguito molto durante l’ultima finestra di calciomercato facendo sognare il popolo nerazzurro, ha parlato nel post partita dopo la vittoria contro la Roma in Champions League per 3-0. La gara ha visto tra i protagonisti anche il giocatore croato che è stato autore di una buona prestazione e dell’assist per il gol di Bale del momentaneo 2-0. Modric si è soffermato sul suo stato di forma sotto la media prima di ieri: «Il Mondiale con la Croazia mi ha esaurito a livello fisico e mentale, ma adesso a mi sento molto meglio ogni giorno che passa».

Infine il fuoriclasse croato ha spiegato sulla sua candidatura al prossimo Pallone d’Oro: «Il riconoscimento di France Football non è un’ossessione. Se dovessi vincerlo bene, ne sarei molto felice, se non dovessi vincerlo la vita continua comunque».