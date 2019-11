Real Madrid, Rodrygo: «Sognavo di poter giocare con Ronaldo»

Real Madrid, la stellina Rodrygo parla dal ritiro della Nazionale brasiliana: ecco le parole del giovane attaccante

La stella nascente del Real Madrid, Rodrygo, ha parlato dal ritiro della nazionale brasiliana. Ecco le sue parole sulla pressione di sostituire Cristiano Ronaldo.

RODRYGO – «Sognavo di poter giocare con Cristiano nel Real Madrid, è un peccato che se ne sia andato. Sono ancora molto giovane per poter occupare lo spazio che era di Cristiano, è uno dei più grandi della storia non il più grande. Non voglio la pressione di dover sostituire Ronaldo».