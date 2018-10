Il capitano del Real Madrid Sergio Ramos ha detto la sua sul momento delicato delle merengues e sul futuro della panchina

Ci mette la faccia Sergio Ramos dopo la batosta subita nel Clasico contro il Barcellona. Un 5 a 1 che difficilmente verrà dimenticato dalle parti della Catalogna. Queste le parole del capitano nel post partita: «È una situazione molto difficile per lo spogliatoio, era un match chiave per fare un passo importante. Condanniamo il risultato, che dopo una buona reazione potevamo anche pareggiare. Dopo il 3-1 entri in una dinamica di dubbi che loro hanno sfruttato. Congratulazioni al Barça. Dobbiamo soffrire, essere uniti, uscire da questo momento difficile insieme e voltare pagina».

Chi al posto di Lopetegui? Sergio Ramos ha le idee chiare e avverte tutti: «Ho sempre avuto un buon rapporto con tutti gli allenatori. È meglio rimanere in disparte perché è una situazione complicata. Il rispetto si guadagna non si impone. Abbiamo vinto tutto con allenatori che già conoscete, alla fine la gestione dello spogliatoio è più importante delle conoscenze tecniche di un allenatore».