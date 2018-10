Il Real Madrid si fionda su Raheem Sterling, pronti 100 milioni

L’ala destra del Manchester City è finita nel mirino del Real Madrid dopo la grande stagione e la doppietta alla Spagna di Luis Enrique

Il Real Madrid piomba su Raheem Sterling. I blancos sono in piena ricostruzione dopo l’addio di Cristiano Ronaldo e le prestazioni in calo. Ecco che allora tra gennaio e giugno, la squadra allenata da Lopetegui proverà a muoversi pesantemente sul mercato. E gli occhi sono tutti puntati alla Premier League. Detto dell’interesse secolare per Eden Hazard, il presidente Florentino Perez vorrebbe aggiungere un’altra pedina di valore, magari sull’altra fascia. E Raheem Sterling è il profilo perfetto.

Sotto la guida di Pep Guardiola, l’ala destra di origini giamaicane ha disputato la sua migliore stagione: 23 gol e 17 assist. Il giocatore del Manchester City è stato anche l’assoluto protagonista della vittoria dell’Inghilterra contro la Spagna, firmando una doppietta. Il Real Madrid è così pronto a fiondarsi su di lui con un’offerta a tre cifre: serviranno almeno 100 milioni per convincere Al Mubarak a privarsi di uno dei suoi migliori giocatori.