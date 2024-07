Real Madrid, FATTURATO DA RECORD per la squadra spagnola. Superato il MILIARDO DI EURO

Il NUOVO RECORD del Real Madrid per quanto concerne il suo FATTURATO: primo club in assoluto a superare il miliardo di euro

Il Real Madrid passa ancora una volta alla storia. Non per una questione di trofei (almeno per ora), bensì per quanto riguarda il suo fatturato. Come riportato da una nota ufficiale del club, i Blancos sono il primo club a raggiungere il miliardo in termini di fatturato.

📈 EL REAL MADRID SE CONVIERTE EN EL PRIMER CLUB DE FÚTBOL EN SUPERAR LOS MIL MILLONES DE EUROS EN INGRESOS.#RealMadrid — Real Madrid C.F. (@realmadrid) July 23, 2024

IL REAL MADRID DIVENTA LA PRIMA SQUADRA DI CALCIO A SUPERARE IL MILIARDO DI EURO DI FATTURATO.