Real Madrid, Zidane: «Bale per ora è con noi. Sull’infortunio di Asensio…»

Zinedine Zidane ha parlato alla fine della partita tra Real Madrid e Arsenal di International Champions Cup

International Champions Cup da dimenticare fino a questo momento per il Real Madrid di Zidane. Due sconfitte, il caso Bale e l’infortunio occorso ad Asensio. Zidane in conferenza stampa ha fatto il punto della situazione

«Bale? Ha fatto una buona partita e sono contento per lui. Al momento, è con noi. Sì, oggi voleva giocare. Al contrario, l’altro giorno no. Se l’infortunio di Asensio può incidere sul futuro di Bale? È una cosa che non ha niente a che fare con l’altra. Siamo tutti preoccupati per Marco, speriamo sia meno grave del previsto»