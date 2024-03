Real Sociedad Psg: orario, dove vederla e probabili formazioni

Real Sociedad Psg, alla Reale Arena il ritorno dell’ottavo di finale di Champions League: le ultime di formazioni e dove vederla

Alla Reale Arena in campo il ritorno dell’ottavo di finale di Champions League tra Real Sociedad e Psg. Si affrontano due squadre molto interessanti e con un buon calcio. Già all’andata è stata una bella sfida e alla fine hanno prevalso i parigini con il risultato di 2-0 con Mbappé e Barcola. Gli spagnoli però non si daranno per vinti dopo aver dato filo da torciere all’Inter ai gironi vogliono provare a passare il turno con una remuntada difficile da pronosticare. Andiamo a scoprire le ultimissime sulle probabili formazioni, l’orario e dove vedere il match.

Le probabili formazioni

REAL SOCIEDAD (4-3-1-2): Remiro; Aramburu, Zubelda, Le Normand, Tierney; Merino, Zubimendi, Olasagasti; Mendez; Sadiq, Silva.

PSG (4-3-3): Donnarumma; Hakimi, Mukiele, Beraldo, Hernandez; Soler, Ugarte, Vitinha; Asensio, Ramos, Mbappé.

Real Sociedad-Psg: orario e dove vederla

Alla Reale Arena andrà in scena l’ottavo di finale tra Real Sociedad e Psg con fischio d’inizio alle ore 21. La gara sarà possibile seguirla in diretta su Sky Sport, sul canale 253 o Calcio oppure su Infinity+ e Mediaset Infinity. In alternativa anche sull’App dedicata e scaricabile su tutte le piattaforme: Pc, Tablet e Smartphone.