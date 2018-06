Carlo Ancelotti, nel ritiro di Dimaro, sarà chiamato a gestire la sovrabbondanza nel reparto d’attacco

Arkadiusz Milik, Roberto Inglese, Lorenzo Insigne, Dries Mertens, Josè Maria Callejon, Simone Verdi, Amin Younes, Amato Ciciretti, Roberto Insigne, Adam Ounas e Vinicius Morais. Fanno 11, e sono gli attaccanti che avrà a disposizione Carlo Ancelotti in quel di Dimaro, sede trentina del ritiro estivo del Napoli. A seconda che si giochi con il 4-3-3 o con il 4-2-3-1, i suddetti calciatori si giocheranno tre, al massimo, quattro maglie da titolare. Il nuovo allenatore li valuterà uno per uno.

Al momento, i sicuri della permanenza sono Milik ed Insigne, mentre su Mertens e Callejon pesano le clausole rescissorie. Ciciretti ed Insigne jr., reduci dalla promozione in Serie A con la maglia del Parma addosso, probabilmente verranno nuovamente mandati a giocare in prestito. Vinicius, arrivato in azzurro dal Real Sport Club, è poco più che uno sconosciuto mentre Younes, dopo il caso scatenato nei mesi scorsi, pare voglia mettersi a disposizione di Carlo Ancelotti. Inglese dovrà dar prova di essere pronto al salto di qualità mentre Ounas, dopo essere stato utilizzato raramente da Sarri, sarà chiamato a mettersi in luce per meritarsi la conferma in rosa. Napoli, quanta folla lì davanti.