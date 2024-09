STATS – RETEGUI sta garantendo all’ATALANTA una NOVITA’. E adesso GASPERINI può sognare con un LOOKMAN ritrovato

Tutti i numeri e le statistiche sull’attacco dell’Atalanta in queste prime giornate di Serie A con Retegui e Lookman

A Bergamo non possono che essere soddisfatti di Mateo Retegui. Impatto strepitoso, 4 gol in altrettante giornate a issarlo sulla vetta della classifica cannonieri insieme a Thuram, la sensazione che con Lookman ritrovato l’Atalanta possa avere trovato la coppia giusta per edificare la sua stagione. Oltre ai numeri, conta anche il come l’italo-argentino sia andato in gol.

Tre reti su quattro sono arrivate di testa su azione, in ogni gara nella quale i nerazzurri sono andati a segno: a Lecce, a Torino e ieri con la Fiorentina, con 3 suggeritori diversi (Brescianini, Zappacosta e Lookman). É già un terzo della produzione registrata dalla squadra nel corso dell’ultima stagione. Ed è già più di quanto fatto dallo stesso Retegui col Genoa, dove aveva colpito in maniera simile contro Lazio e Lecce, entrambe le volte deviando di testa dei palloni respinti.