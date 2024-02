Retegui, duro colpo alla testa e notte in Ospedale: le condizioni

Mateo Retegui è stato vittima di un lieve malessere nel tragitto di ritorno dopo la gara tra Napoli e Genoa, il tutto causato da un colpo alla testa

Retegui si è recato presso il pronto soccorso del policlinico San Martino dove si è sottoposto a una Tac cerebrale che ha dato esito negativo. L’attaccante azzurro, a titolo precauzionale, ha trascorso la notte in ospedale in osservazione e con ogni probabilità verrà dimesso domenica in mattinata. Lo scrive Il Secolo XIX.