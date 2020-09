Riapertura stadi: mille spettatori in ogni settore dal 4 ottobre? I dettagli

La Serie A si prepara a riaprire parzialmente i propri stadi: dal 4 ottobre possibile che ci saranno mille spettatori per ogni settore

La Gazzetta dello Sport fa il punto della situazione sulla riapertura degli stadi in Serie A. Ancora mille tifosi per le partite di questo weekend, ma la Serie A si prepara ad accogliere più pubblico dall’inizio di ottobre.

La scadenza del Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri per lo sport potrebbe essere anticipata addirittura al 4, quando si giocherà la terza giornata di campionato, e gli stadi potrebbero ospitare fino al 25% della capienza, come auspicato da Figc e Lega. Ma con un limite in più: in ogni settore non potranno esserci più di 1.000 spettatori, tetto che potrebbe portare il pubblico sotto la soglia percentuale in diversi impianti di A. La strada sembra tracciata e oggi è un giorno fondamentale.

Il Cts si riunirà domani e salvo sorprese approverà per aprire tutti gli impianti, compresi quelli delle società dilettantistiche, sia all’aperto sia al chiuso. I due tetti del 25% e dei 1.000 spettatori per settore riguardano le manifestazioni all’aperto, nei palazzetti invece si scende a 200 spettatori. Restando alla Serie A non è ancora chiaro davvero quanti tifosi potranno entrare negli stadi e se funzioneranno i canonici settori.