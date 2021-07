Riapertura stadi, niente limiti: la Serie A vuole imitare l’Europa

La Serie A chiede di eliminare i limiti di ingresso agli stadi per la prossima stagione. Il presidente della Lega Paolo Dal Pino ha scritto una lettera al Governo

La Serie A vuole ripartire nella normalità con gli stadi pieni. È questo quanto emerso dall’ultima assemblea di Lega di due giorni fa e che verrà ribadito anche nella videocall di quest’oggi. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, i club chiedono di eliminare il limite del 25% che è rimasto praticamente solo in Italia.

Francia, Spagna e Inghilterra, infatti, hanno già annunciato che il prossimo campionato si giocherà con gli stadi aperti e senza limitazioni. Anche l’Italia vuole adeguarsi, ma ovviamente con tutte le precauzioni del caso. Pass vaccinale per chi entra e tutte le disposizioni anti contagio da rispettare. È sceso in campo anche il presidente della Lega Serie A Paolo Dal Pino che ha scritto una lettera al Governo. I club non possono subire altri gravi perdite economiche e, se gli stadi non dovessero riaprire con la piena capienza, sono pronti a boicottare l’inizio del campionato.