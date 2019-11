Richards, retroscena su Balotelli: «Era sempre in ritardo»

Micah Richars, compagno di Mario Balotelli al Manchester City, ha parlato del periodo passato insieme al centravanti italiano

Micah Richards, ex difensore della Fiorentina, ha parlato ai microfoni della BBC Radio 5 del periodo passato insieme a Mario Balotelli al Manchester City. Ecco il retroscena svelato dal terzino inglese sul centravanti italiano ai tempi della Premier League.

«Era sempre in ritardo. Donavamo i soldi delle multe in beneficenza e per dicembre avevamo più di 100mila sterline: tutti soldi di Mario perché arrivava tardi».