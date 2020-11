L’Everton di Carlo Ancelotti torna alla vittoria e Richarlison si prende la scena per l’azione più bella di giornata. Il regalo ad un operaio – FOTO

Carlo Ancelotti si rallegra per il ritorno alla vittoria in Premier League. Il suo Everton vince in casa del Fulham per 2-3 e torna a correre verso le zone alte della classifica. Protagonista Richarlison, questa volta non in campo.

Il calciatore, infatti, regala una sua maglietta ad un operaio sulle impalcature dello stadio e non la scambia in campo, come di consuetudine.