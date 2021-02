Ricorso Milenkovic: la Fiorentina spera nella riduzione della squalifica

Nikola Milenkovic, giocatore della Fiorentina, è in dubbio per la sfida contro la Sampdoria causa squalifica: atteso l’esito del ricorso alla FIGC

Nikola Milenkovic, giocatore della Fiorentina, è stato squalificato durante il match contro il Torino per essersi scontrato testa a testa con il capitano granata Andrea Belotti. La squadra toscana ha fatto ricorso alla FIGC nella giornata di mercoledì contestando la condotta antisportiva riportata nel referto dall’arbitro.

L’esito dell’esposto da parte del Tribunale d’appello verrà comunicato tra domani e mercoledì. In dubbio dunque la sua presenza per il match del 14 febbraio in casa della Sampdoria.