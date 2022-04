Rigore Juve Inter che caos: Calhanoglu sbaglia, ma il VAR ordina la ripetizione. Cosa è successo nei minuti finali del primo tempo

Dal minuto 43′ del primo tempo di Juve Inter è successo di tutto, con un rigore che ha cambiato la storia del match.

Morata commette un fallo per step-on foot (volgarmente “pestone”) su Dumfries. Irrati non ha dubbi dopo averlo rivista al VAR. Giallo per lo spagnolo.

Il primo rigore di Calhanoglu è parato da Szczesny e sulla respinta, con una carambola, la palla entra in rete. Irrati annulla però per un presunto fallo del giocatore turco. Arriva però un’overrule, il Var infatti segnala all’arbitro la presenza in area di De Ligt prima della battuta del rigore. Dunque, Irrati ne ordina la ripetizione senza nemmeno on field review.

Il giocatore turco realizza il secondo rigore, portando l’Inter in vantaggio per 0-1.