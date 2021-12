Rinnovo De Vrij, ancora nessun contatto tra l’olandese e l’Inter

Rinnovo De Vrij, il prolungamento con l’Inter è un rebus: l’olandese va in scadenza nel 2023 ma per ora nessun contatto

Stefan de Vrij è pronto, prontissimo a riprendersi il suo posto al centro della difesa dopo un mese di assenza forzata, causa infortunio rimediato con la nazionale olandese. L’assenza del centrale non ha pesato sui risultati dell’Inter ma nel club tutti non vedono l’ora di riabbracciare il proprio ministro della difesa.

La Gazzetta dello Sport, tuttavia, pone l’accento su un fatto quasi insolito: Stefan è l’unico dei titolarissimi dell’ultimo scudetto a non aver ancora avuto un approccio col club per un eventuale rinnovo, visto il contratto in scadenza nel 2023. Un giocatore così fa gola a tutti i top club e la prossima estate sarà l’ultima utile per monetizzare un’eventuale uscita, che garantirebbe una plusvalenza totale. Per questo in primavera sarà necessario fare chiarezza sulle intenzioni, almeno da parte del giocatore, che alle soglie dei 30 anni potrebbe anche poter desiderare una nuova esperienza all’estero.

L’importanza di Stefan non è soltanto tecnica: all’interno dello spogliatoio l’olandese è considerato un esempio assoluto di alta professionalità, soprattutto per i più giovani. La scadenza del contratto resta scomoda: 30 giugno 2023 e al momento tutto tace. Il discorso non è prioritario né per il giocatore né per il club, impegnato oggi a cercare una nuova intesa con altri due uomini chiave dell’ultimo scudetto come Brozovic e Perisic, entrambi in scadenza tra sei mesi. De Vrij non è un’urgenza, anche perché non è tipo da improvvisi mal di pancia. Stefan pensa al campo e alla voglia matta di tornare ad aiutare la squadra. A fine anno poi si tireranno le somme, ma sedersi al tavolo col club con un altro scudetto vinto avrebbe tutto un altro sapore, oltre che valore.