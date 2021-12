Rinnovo Dybala: telefonata tra Antun e Arrivabene, il retroscena

Telefonata Arrivabene Antun: spunta un retroscena sul rinnovo di Dybala con la Juve. Ecco perchè non è arrivata la firma

Nella giornata di ieri ci sarebbe stato un contatto telefonico tra l’ad della Juventus Arrivabene e Jorge Antun, agente di Paulo Dybala, con un intento ben preciso.

L’obiettivo di questo nuovo contatto, scrive il Corriere dello Sport, è quello di ribadire l’intenzione di confermare gli impegni presi nelle passate settimane. Uno dei problemi per il quale non è ancora arrivata la firma sul contratto da parte di Dybala è legato a questioni burocratiche che impediscono allo stesso Antun di essere riconosciuto dal Coni come agente Fifa.