Rinnovo Handanovic, a fine stagione prolungherà fino al 2022. E stasera sarà fondamentale in caso di rigori

È il recordman della specialità insieme a Pagliuca. Samir Handanovic può essere un’arma in più questa sera, se la gara dovesse finire ai calci di rigore lo sloveno sa come parare (24 i tiri neutralizzati dal dischetto).

All’andata non c’era, ma vista l’assenza di tempi supplementari in caso di 0-0, Handa potrebbe essere l’ago della bilancia. Intanto c’è già l’accordo sul rinnovo, a fine stagione ci sarà il rinnovo per un altro anno. A riportarlo è Tuttosport.