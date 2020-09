Rinnovo Inzaghi: gelo con Lotito, futuro alla Lazio in bilico?

Rinnovo Inzaghi: continua a tener banco in casa biancoceleste il prolungamento di contratto del tecnico

Continua a tenere banco in casa Lazio il rinnovo di contratto di Simone Inzaghi. Come riporta La Gazzetta dello Sport, il tecnico non è contento di questa situazione. È singolare che non si sia trovato il tempo di cominciare a parlare del contratto dell’allenatore. Che scade il 30 giugno del 2021, cioé appena tra nove mesi.

Avere un allenatore in scadenza significa tante cose. E tutte negative. L’appuntamento tra il presidente e l’allenatore dovrebbe esserci durante la prossima pausa di campionato. A mercato chiuso. Il condizionale è d’obbligo, perché l’appuntamento ufficialmente non è sta- to ancora fissato. Gli scogli da superare per arrivare alla fumata bianca non sono pochi.

Inzaghi guadagna attualmente una cifra di 1,8 milioni annui con l’aggiunta di qualche bonus. La società, anche se un’offerta ufficiale non c’è stata ancora, sembrerebbe disposta a far lievitare l’ingaggio fino ad una somma vicina ai 3 milioni di euro, bonus compresi. Una ipotesi che, se fosse confermata, non sarebbe accolta con grande entusiasmo dal tecnico che si aspetta che venga riconosciuto il lavoro fatto negli ultimi 4 anni.