Ola Aina, rinnovo e cessione? Le ultime sull’esterno del Torino

Il Torino starebbe pensando al futuro di Ola Aina e non vorrebbe perderlo a zero in estate vista la scadenza di contratto a giugno.

Secondo quanto riportato da Tuttosport, i granata vorrebbero far rinnovare l’esterno nigeriano e poi eventualmente cederlo per incassare. Sul terzino ci sarebbero alcuni club di Premier e Ligue 1.