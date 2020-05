Rinnovo Romagnoli, si lavora per trovare un accordo. Il contratto è in scadenza nel 2022, ma bisogna gettare le basi per il futuro

Non c’è ancora tantissima fretta, ma bisogna gettare le basi per il futuro. Alessio Romagnoli vuole il Milan, ma i rossoneri devono muoversi per iniziare a costruire la squadra per la prossima stagione.

Il giocatore è in scadenza nel 2022, come riportato dall’edizione odierna di Tuttosport. Il rinnovo va però fatto ora, nel frattempo il giocatore resta in attesa di ulteriori sviluppi.